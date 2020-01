Calciomercato Roma, il Newcastle ci prova per Kalinic. Petrachi al lavoro per trovare un altro vice-Dzeko in caso di partenza del croato.

Nonostante un 2019 molto difficile con un solo gol segnato, e l’avventura alla Roma che finora è stata molto deludente anche a causa di un infortunio, Nikola Kalinic ha ancora molto mercato. Le richieste non mancano, l’ultima sarebbe secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport” quella del Newcastle, squadra di Premier League. Kalinic ha già detto no al Verona e al Genoa che lo avevano richiesto, ora c’è da capire se accetterà la proposta del club inglese. L’attaccante croato si trova bene a Roma e nonostante lo scarso utilizzo non vorrebbe cambiare squadra un’altra volta per pochi mesi.

Calciomercato Roma: bocciato Pinamonti

La cessione di Kalinic resta complicata da portare a termine, ma Petrachi continua a monitorare il mercato a caccia di un eventuale sostituto in grado di diventare un vice-Dzeko più performante. Sembra ormai definitivamente accantonata la pista che porta a Pinamonti, che era stato proposto dal procuratore Mino Raiola. L’attaccante non fa parte dei piani di Petrachi e Fonseca, mentre ha ripreso quota l’affare Petagna. Il preferito della Roma sarebbe Mariano Diaz, ma potrebbe diventare un colpo fattibile solo last minute, se il Real Madrid abbasserà e di molto le pretese di sei-sette milioni di euro per il prestito, e se il calciatore rivedrà anche le cifre del suo ingaggio ritenute troppo alte.

