Calciomercato Roma, tre possibili affari con il Galatasaray. Nzonzi potrebbe rientrare, intanto i turchi hanno chiesto Perotti e Cetin.

In questi giorni di calciomercato le linee Italia-Turchia sono molto calde, con continui contatti tra la Roma e il Galatasaray. In ballo, come riporta l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“, ci sono tre possibili affari. Il primo riguarda Nzonzi, attualmente in forza al Galatasaray, che potrebbe però rientrare alla base prima del tempo per poi essere girato in Premier League dove Everton e West Ham sono molto interessate.

A proposito di Nzonzi ha parlato ieri l’allenatore del Galatasaray Terim: «Non ci sono novità. Steven non avrebbe dovuto chiedere scusa a me, ma ai suoi compagni. Entro il 2 febbraio può succedere di tutto, ma perché dovremmo rescindere il contratto ora? Non esiste una cosa del genere, non abbiamo neanche problemi col numero di stranieri. Faremo una scelta per il bene del Galatasaray».

Calciomercato Roma, Cetin e Perotti in Turchia?

Sempre secondo quanto riportato dall’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, il Galatasaray avrebbe richiesto alla Roma ben due calciatori. Si tratta del difensore Cetin e del centrocampista offensivo Diego Perotti. Nel primo caso c’è l’opposizione della Roma, che vorrebbe cedere Juan Jesus e tenere il turco come quarto difensore. Al limite, Fonseca preferirebbe mandarlo a giocare in una squadra italiana, per valutare il suo livello di competitività nella nostra Serie A. Per quanto riguarda Perotti il problema è l’ingaggio molto alto, ci sarà da capire se il Galatasaray sarà disponibile a pagarlo tutto o meno prima di avviare l’eventuale trattativa.

