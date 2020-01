CALCIOMERCATO ROMA MOSSE PETRACHI – Uno dei problemi, che forse può essere considerato una vera e propria sfida per ogni direttore sportivo passato nella capitale, è quello di trovarsi a sfoltire la rosa ogni anno. Ridurre il numero di giocatori da una parte toglierebbe lo sgravio di alcuni stipendi importanti, dall’altra anche le risorse non utilizzabili durante gli schemi in allenamento.

Petrachi prova a sfoltire la rosa

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, il lavoro del diesse Petrachi non sarà semplice. Come dichiarazio ieri sera dal dirigente giallorosso Morgan De Sanctis prima di Roma-Torino, sarà difficile migliorare questa rosa, con i presenti in grado di poter gestire una stagione con tre competizioni.

Gli esuberi della Roma

Dal ritorno di Steven Nzonzi, per lui destinazione Francia o Inghilterra (Lione, West Ham ed Everton interessate), al possibile ritorno in Turchia di Mert Cetin, con la formula del prestito (Galatasaray in pole). Non è un esubero, invece, Cengiz Under, sul quale la Roma valuta una cessione davanti a 35/40 milioni di euro. Qualora dovesse essere ceduto, il sosituto dell’ex Istanbul Basaksehir, sarà Matteo Politano. Altri due ingaggi pesanti sono quelli di Javier Pastore e Diego Perotti, che però vogliono rimanere, stesso discorso per Nikola Kalinic.

