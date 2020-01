Calciomercato Roma, ritocchi possibili in difesa già a gennaio. Si seguono con interesse Faraoni, Gvardiol e Nikolic. Castagne per il futuro.

La Roma potrebbe fare qualche ritocco in difesa già in questa sessione di calciomercato invernale. Ci sono delle certezze, ma anche parecchi punti interrogativi. Se Mancini, Smalling e Kolarov non si discutono, il ruolo del terzino destro sta diventando un problema. La Roma ne ha cinque a disposizione, ma nessuno sta eccellendo. Florenzi, tornato titolare nelle ultime tre partite, contro il Torino ha giocato male e Spinazzola potrebbe sostituirlo nella prossima partita con la Juventus. Poi ci sono Santon – in recupero da un infortunio muscolare – e Bruno Peres che è tornato dal prestito in Brasile. Poi c’è pure Zappacosta che il Chelsea non riprenderà fino a giugno, quando sarà esaurita la convalescenza per la rottura del ginocchio.

Calciomercato Roma, possibili movimenti in difesa

Come riporta l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“, la Roma per il ruolo di terzino destro se riuscirà a piazzare almeno uno tra Santon e Spinazzola – o in caso di cessione a sorpresa di Florenzi su cui c’è sempre il Valencia – potrebbe puntare su Faraoni del Verona. Altri possibili colpi in prospettiva da parte del direttore sportivo Petrachi potrebbero essere Gvardiol (centrale) e Nikolic (terzino sinistro), entrambi in forza alla Dinamo Zagabria. Per il futuro invece nel ruolo di terzino destro l’obiettivo numero uno secondo il Corriere dello Sport è Castagne dell’Atalanta.

