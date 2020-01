Petronella Ekroth, la Roma ha ingaggiato la svedese “anti-Juventus”. L’ex bianconera aveva criticato il club di Torino in un’intervista.

La Roma femminile sta per annunciare l’ingaggio della calciatrice Petronella Ekroth, difensore che era in forza al Djurgarden. L’arrivo della Ekroth – come riporta “Il Romanista“, è stato deciso dopo il grave infortunio subito da Federica Di Criscio che sarà costretta a restare fuori per lungo tempo. Petronella Ekroth prima di tornare al Djurgarden aveva giocato nella Juventus, club con cui non si era però lasciata benissimo.

Petronella Ekroth, parole al veleno sulla Juventus

Petronella Ekroth dopo il ritorno in Svezia, in un’intervista all’ “Expressen” riportata dal sito “Tuttojuve” aveva infatti attaccato la Juventus con queste parole: “La Juventus? Ho cercato di guardare le cose con una prospettiva più ampia, migliorando come calciatore e come essere umano. Alla fine ho fatto bene a restare anche se c’erano cose strane. La mia visione di come trattare le persone è diversa dalla loro. Non credo che le calciatrici straniere fossero trattate come le italiane. Ci sono state situazioni in cui a volte mi sono chiesta se fossi in una Candid Camera. Poi mi sono abituata. Capisco che ci siano diversi modi per gestire le cose ma alcuni di questi non vanno bene. Il caso Ronaldo? Non dovevamo parlarne. Siamo state zitte non lo abbiamo menzionato. L’unica cosa da fare era mantenere un basso profilo e lavorare per i valori del club. Mi sono chiusa molto e ho sentito che le mie opinioni non contavano. Come se fossi in una prigione. Non potevo davvero fare tutto ciò che volevo… È stato difficile“.

Ora arriva l’accordo con la Roma, proprio nella settimana che precede la partita Roma-Juventus dei colleghi uomini.

