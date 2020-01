Calciomercato Roma, spuntano nomi nuovi per il vice-Dzeko

Calciomercato Roma, spuntano dei nomi nuovi per il vice-Dzeko. In attesa di convincere Kalinic a partire, ecco la lista di Petrachi.

Il calciomercato della Roma è attualmente fermo. Per questioni di bilancio la squadra giallorossa non può permettersi nuovi ingressi in rosa se prima non viene ceduto qualche calciatore. Anche per l’attacco la situazione è questa. Se Kalinic non parte, non può arrivare nessun altro a meno che non venga chiesto uno sforzo alla società. Il direttore sportivo Petrachi ha una lunga lista di nomi e secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Messaggero” c’è un identikit preciso. L’intenzione è quella di prendere in prestito un attaccante sotto i 26 anni, da rilanciare.

Calciomercato Roma, la lista di Petrachi per l’attacco

Alla Roma è stato offerto per l’attacco Cutrone – passato in estate dal Milan al Wolverhampton – che però al momento sembra più vicino alla Fiorentina. Un nome nuovissimo è quello del giovane Pietro Pellegri del Monaco. Un predestinato che segnò il suo primo gol in Serie A proprio alla Roma all’età di 16 anni. Il suo 2019 è stato pessimo per una lunga serie di infortuni (problema all’inguine, poi una distorsione alla caviglia e ancora un’operazione agli adduttori) e al Monaco è chiuso da Ben Yedder e Slimani, motivo per cui potrebbe cambiare aria.

Un’altra possibile soluzione per l’attacco della Roma è Pinamonti, che nell’ultima partita di campionato non è stato convocato dal nuovo allenatore del Genoa Nicola. La Roma proverebbe ad ereditare il prestito dall’Inter.

