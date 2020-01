Calciomercato Roma: il tempo passa, le possibili occasioni pure. Si aspettano prima le cessioni, ma così le trattative si complicano.

La finestra invernale di calciomercato della Roma non si è ancora aperta e il rischio è quello di fare come l’anno scorso, con zero rinforzi. Qualche ritocco servirebbe e del resto lo ha detto anche l’allenatore Paulo Fonseca in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”, che per migliorare la squadra servirebbero rinforzi in tutti i reparti. Il direttore sportivo Petrachi però di comune accordo con l’amministratore delegato Fienga non porterà a termine nessun acquisto se prima non ci saranno cessioni. Il numero di calciatori rimarrà invariato, e ci saranno ingressi solo in caso di uscite. Il problema è che le possibili cessioni stanno andando per le lunghe e in questo modo si corre il rischio di perdere parecchie possibili occasioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Kalinic rifiuta un’altra destinazione

Calciomercato Roma, c’è l’Aston Villa su Piatek

Ad esempio con l’arrivo di Ibrahimovic c’è un ottimo attaccante come Piatek del Milan che è in uscita e potrebbe essere un’occasione anche per il futuro. In un caso come questo però oltre al problema dei continui rifiuti di partire di Kalinic, c’è anche l’esborso economico che la Roma non può garantire nell’immediato, al contrario di altre squadre interessate al polacco, come ad esempio l’Aston Villa. I “Villans” – affermano i tabloid inglesi – devono subito sostituire l’infortunato Wesley e stanno provando ad accelerare i tempi per l’acquisto di Piatek.

In difesa Juan Jesus per il momento ha rifiutato le proposte arrivate alla Roma, e così anche in questo reparto il mercato è fermo. Senza contare il paradosso del terzino destro: ce ne sono ben cinque disponibili, ma nessuno accontenta al massimo l’allenatore Fonseca. Eppure per motivi differenti nessuno dei cinque può partire in questa finestra di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Fenerbahce su Juan Jesus, ma la trattativa non decolla

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!