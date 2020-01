NOTIZIE AS ROMA INFORTUNIO MKHITARYAN – Proseguono senza sosta, sistematicamente, gli infortuni muscolari in casa giallorossa. L’ultimo è quello capitato a Henrik Mkhitaryan, il quale ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra in seguito ad un trauma in uno scontro con Meité durante l’ultima partita di campionato, quella contro il Torino, le penultima di andata di Serie A.

Infortunio Mkhitaryan, le condizioni

Il giocatore armeno ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra, non la stessa dell’ultimo infortunio, quello che lo ha tenuto lontano dai campi per un po’, dell’ex Dortmund e Manchester United. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno.

