Dopo Esposito altro colpo da procuratore per Totti, c’è Federico Chiesa

FRANCESCO TOTTI PROCURATORE – Sta per iniziare nel migliore dei modi la nuova vita calcisitica di Francesco Totti, quella di procuratore. Dopo aver calcato per tanti anni i campi d’Italia, i migiori d’Europa e soprattutto quelli di Trigoria, la sua seconda casa, l’ex capitano giallorosso si appresta ad iniziare la carriera da procuratore, con la nascita della. Il debutto nella nuova veste dell’ex capitano giallorosso si avvicina sempre di più, tanto che lo stesso ex numero 10 del club capitolino ha costituito nelle scorse settimane la ‘CT Number Ten 10’.

Dopo Esposito, in arrivo Chiesa

Secondo quanto riportato dal settimanale ‘Chi’, oggi in edicola, oltre al colpo Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter classe 2002, che lo scorso 21 dicembre ha realizzato il suo primo gol in Serie A, l’ex capitano della Roma sarebbe ad un passo anche dal prendere la procura di un altro talento: Federico Chiesa. Il figlio di Enrico nella prossima sessione estiva di calciomercato, salvo clamorose sorprese, lascerà la Fiorentina per un top club.

