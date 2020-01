Calciomercato Roma, ci sono offerte per Juan Jesus e Antonucci. Il brasiliano piace alla Fiorentina, pronta a offrire fino a 5 milioni.

Prima di lavorare in entrata, la Roma deve cedere. Ci sono in particolare due calciatori in uscita, un difensore e un attaccante esterno, che stanno ricevendo parecchie offerte. Si tratta del brasiliano Juan Jesus e di Antonucci.

Il difensore – che in caso di partenza potrebbe non essere sostituito con Cetin promosso a quarto centrale – piace alla Fiorentina. La Roma chiede circa 7 milioni di euro ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport” il direttore sportivo viola Pradè non sarebbe disposto a offrire più di cinque milioni. Se il calciatore accetterà di buon grado la destinazione un punto di incontro si potrebbe comunque trovare tra le due società. La Roma in ottica futura è molto interessata al centrocampista viola Castrovilli e così vuole mantenere ottimi rapporti con la Fiorentina.

Calciomercato Roma, tante offerte per Antonucci

Autore di un ottimo precampionato, Antonucci vista la grande concorrenza che c’è nel suo ruolo non ha trovato spazio nel corso di questa stagione. La Roma vuole farlo giocare e l’idea è quella di mandarlo in prestito. Ci sono numerose società interessate al suo ingaggio. Potrebbe fare ritorno al Pescara, dove ha già giocato lo scorso anno. In Serie B ci sono parecchie altre squadre pronte a fiondarsi sul calciatore, tra cui Crotone e Cremonese. Antonucci ha estimatori anche all’estero: la Stella Rossa in Serbia che deve sostituire Marin, Setubal in Portogallo e Maiorca in Spagna.

