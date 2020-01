Calciomercato Roma, possibili movimenti in difesa. Cetin destinato a restare, via Juan Jesus può arrivare Ibanez dall’Atalanta.

Stasera si gioca una partita di fondamentale importanza contro la Juventus, e Fonseca sta meditando se rivoluzionare il modulo di gioco e passare alla difesa a tre, dando una maglia da titolare a Cetin. Già il solo pensiero di poterlo schierare in una partita di questo livello contro la Juventus vale una conferma per Cetin. Nonostante le richieste del Galatasaray e di altre squadre interessate a prenderlo in prestito, Fonseca ha deciso di non privarsene anche perché a questo punto sta scavalcando pure Fazio nelle gerarchie di inizio stagione, dopo avere superato Juan Jesus.

Calciomercato Roma: via Juan Jesus, dentro Ibanez

Proprio Juan Jesus è in uscita dalla Roma, c’è una trattativa avviata con la Fiorentina ma il calciatore non è convinto e ancora non è stato trovato l’accordo tra le due società per il prezzo del cartellino. Il direttore sportivo Petrachi come riporta l’edizione odierna de “Il Tempo“, ha comunque in mente il sostituto per il futuro. Si tratta di Roger Ibanez, promettente difensore centrale di 21 anni di proprietà dell’Atalanta, che ha fatto il suo esordio in Champions League nell’ultima partita del girone vinta in casa dello Shakhtar Donetsk.

Petrachi ha chiesto ai suoi procuratori un incontro per provare il sorpasso al Bologna – già forte sul calciatore -, grazie a uno stipendio più alto (quasi un milione a stagione). Il direttore sportivo ha un accordo con l’Atalanta sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto per una decina di milioni.

