NOTIZIE CESSIONE AS ROMA DAN FRIEDKIN – Potremmo essere alle battute conclusive della lunga e difficile trattativa che dovrebber portare alla vendità della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. L’affare, che prevede la cessione di diverse proprietà, prosegue senza sosta, tanto che la deadline è fissata per la fine di questo mese. Novità importanti sono attese proprio per il 26 gennaio prossimo, tra 13 giorni.

Roma Friedkin, le ultime

Come riportato dal sito ‘Romapress.us’, uno dei tanti dirigenti vicini all’imprenditore statunitense, ha annunciato ulteriori dettagli al portale in questione: “Si chiuderà ovviamente prima del 31, quindi la data del 26 non è inverosimile. Come ho già detto, si tratta di diverse proprietà che cambiano di mano, quindi l’intero mese è stato dedicato a mettere tutto in ordine. Ci vuole un’altra settimana per avere un quadro più chiaro della situazione, ma è plausibile che l’operazione possa concludersi il 26 gennaio“.

