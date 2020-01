NOTIZIE AS ROMA INFORTUNIO E DICHIARAZIONI ZANIOLO – All’indomani del grave infortunio rimediato da Nicolo Zaniolo, è perfettamente riuscito, fa sapere il club capitolino in una nota apparsa sul sito ufficiale “l’intervento della ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno”.

Infortunio Zaniolo, le ultime

“L’intervento chirurgico eseguito a Villa Stuart dal Prof. Mariani e alla presenza del Responsabile Sanitario dell’AS Roma, Dott. Causarano – conclude il comunicato – è tecnicamente riuscito. Il calciatore inizierà da domani la fase riabilitativa. Forza Nicolò!“.

Dichiarazioni Zaniolo

Lo stesso numero 22 giallorosso ha voluto lasciare un piccolo messaggio tramite il profilo Twitter della Roma: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma“.

