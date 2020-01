Calciomercato Roma, contatto per Shaqiri del Liverpool: chiesto in prestito, ma Klopp non vuole privarsi dell’attaccante esterno svizzero.

L’infortunio di Nicolò Zaniolo costringe la Roma a cercare un sostituto. Se è vero che c’è già Cengiz Under pronto a prenderne il posto, i problemi fisici continui di Pastore e Mkhtaryan consigliano al direttore sportivo Petrachi di ingaggiare un altro calciatore nel ruolo. La soluzione migliore sarebbe un prestito, come già avvenuto proprio con l’armeno e con Smalling del Manchester United nel corso della scorsa estate.

Petrachi ha provato a pescare ancora in Premier League e secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano avrebbe chiesto al Liverpool un suo attaccante esterno in prestito.

Calciomercato Roma, chiesto Shaqiri al Liverpool

L’attaccante in questione è Xherdan Shaqiri, chiuso nei “Reds” dal tridente delle meraviglie formato da Salah, Manè e Firmino. Viste le poche presenze stagionali, la Roma ha pensato allo svizzero che ha già giocato in Serie A con la maglia dell’Inter, senza tra l’altro entusiasmare più di tanto.

La risposta del club inglese è però stata secca. Klopp non vuole privarsi di Shaqiri perché lo ritiene un ricambio prezioso per l’attacco e la società non ha nessuna intenzione di togliere all’allenatore un calciatore senza avere un guadagno effettivo: il prestito è da escludere, motivo per cui la trattativa pare definitivamente tramontata.

