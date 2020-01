CALCIOMERCATO ROMA SUSO MILAN – L’infortunio di Nicolò Zaniolo complica ancora di più le strategie di mercato giallorosse. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi è al lavoro per trovare il sostituto del numero 22, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con interessamento del menisco.

Calciomercato Roma, Suso resta obiettivo

Nonostante siano iniziati i contatti per un ex giocatore della Roma, Matteo Politano, continuano anche quelli per un altro giocatore che oggi vive a Milano, sponda rossonera, vale a dire Suso. Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.com’ l’avventura di Jesus Suso al Milan sembra essere ai titoli di coda. Nelle prossime ore sarà decisivo l’incontro tra il suo entourage e il club rossonero per la cessione.

Roma, quanto costa Suso

Come riferito dal giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, la dirigenza lombarda valuta l’esterno mancino tra i 20 e i 25 milioni di euro.

