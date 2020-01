Parma-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: Fonseca ha gli uomini contati, fuori Dzeko per squalifica ecco Kalinic.

La Roma ha iniziato il 2020 nel peggiore dei modi, con due sconfitte consecutive contro Torino e Juventus e il grave infortunio a uno dei suoi calciatori più forti, Nicolò Zaniolo. La Coppa Italia può diventare un obiettivo importante e tornare alla vittoria servirebbe anche a ridare fiducia a un gruppo scosso dagli ultimi avvenimenti. L’allenatore Fonseca però ancora una volta deve fare di necessità virtù perché alle prese con una lunga lista di indisponibili. Oltre allo squalificato Dzeko mancheranno per infortunio Zappacosta, Pastore, Mkhitaryan, Fazio, Antonucci e naturalmente Zaniolo. Recuperati Santon e Kluivert, ma solo per la panchina.

Parma-Roma, le probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Tardini” secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“. La Gazzetta e il Corriere danno nel caso della Roma la stessa identica formazione. In porta ci sarà regolarmente Pau Lopez, in difesa titolari Florenzi e Kolarov che saranno squalificati nella prossima partita di campionato. Al centro c’è bisogno di ritrovare sicurezza dopo i quattro gol presi contro Torino e Juventus e saranno così confermati Mancini e Smalling. Per il resto le novità saranno Cristante al posto di Veretout a centrocampo, Under per Zaniolo e Kalinic per lo squalificato Dzeko.

Ci sono invece numerosi ballottaggi nel Parma e infatti i due quotidiani sportivi danno delle formazioni differenti. Il pericolo pubblico numero 1 è Kulusevski, fuori invece per infortunio l’ex Gervinho.

Corriere dello Sport

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Sprocati.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Perotti, Pellegrini, Under; Kalinic.

Gazzetta dello Sport

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Sprocati.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Perotti, Pellegrini, Under; Kalinic.

