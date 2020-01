Calciomercato Roma, offerto Iago Falque. Spunta Bernardeschi. Continua la caccia all’esterno d’attacco dopo il grave infortunio a Zaniolo.

La Roma è a caccia di un esterno d’attacco per sostituire l’infortunato Zaniolo. L’affare con l’Inter che prevedeva lo scambio tra Spinazzola e Politano è saltato, anche se la pista che porta all’attaccante nerazzurro non è tramontata definitivamente. Il direttore sportivo della Roma si sta comunque guardando intorno e ci sono parecchie trattative in corso.

Calciomercato Roma, Iago Falque e Bernardeschi

Una nuova possibile pista riguarda un ritorno in giallorosso che sarebbe quello di Iago Falque. Secondo Tuttosport il calciatore del Torino (finora poco utilizzato perché in fase di recupero da un lungo infortunio), che era già stato giallorosso nella stagione 2015/16, sarebbe stato offerto alla Roma. Sul calciatore però c’è già forte la Spal che avrebbe già chiuso l’affare con i granata, fermo restando che il calciatore non è convinto di fare un passo indietro nella sua carriera passando in una formazione che lotta per la salvezza. Ci sono da valutare anche le offerte di Genoa e Verona, oltre che di Espanyol e di alcuni club di Dubai.

Secondo l’edizione odierna de “Il Tempo” inoltre ci sarebbe anche la possibilità di aprire una trattativa con la Juventus per Bernardeschi. Il nazionale azzurro sta giocando poco con Sarri e sarebbe disposto a cambiare aria ma solo restando in Italia: preferirebbe la Roma ad altre piste estere. Le cifre richieste per il calciatore però sono molto alte e così a meno di una soluzione favorevole ai giallorossi, con prestito iniziale, è un affare molto complicato.

