Calciomercato Roma, Monchi è l’ultimo ostacolo per Politano

Calciomercato Roma, Politano può arrivare lo stesso. L’ultimo ostacolo è Monchi: il Siviglia vuole prenderlo subito a titolo definitivo.

Gli ultimi giorni di calciomercato della Roma sono stati a dir poco movimentati. I rapporti con l’Inter sono molto tesi dopo che l’amministratore delegato Marotta ha fatto saltare un affare già concluso, lo scambio tra Spinazzola e Politano, richiedendo test fisici aggiuntivi per il calciatore e cambiando le carte in tavola dell’accordo. Spinazzola non andrà più all’Inter e oggi contro il Genoa sarà addirittura titolare. Diverso è invece il discorso di Politano che vuole solo la Roma e che ha reagito in lacrime alla mancata conclusione dell’affare.

Come riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, Politano – non convocato per la partita di Lecce e comunque in uscita dall’Inter – pur lusingato dall’interesse di Napoli, Fiorentina e Siviglia nei suoi confronti, vuole andare alla Roma e solo alla Roma.

Calciomercato Roma, ecco perché Politano può arrivare lo stesso

Per l’Inter sarebbe dannoso trattenere controvoglia il calciatore e c’è da fare spazio in attacco per l’imminente arrivo di Giroud. La società nerazzurra deve fare quadrare i conti e vorrebbe cedere subito Politano. Se la formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto, la Roma – destinazione desiderata dal calciatore – tornerebbe in corsa.

C’è da fare passare qualche giorno e attendere. Del resto gli agenti di Politano hanno già raggiunto l’accordo economico con la Roma per uno stipendio da 2 milioni netti, moltiplicato per quattro anni e mezzo in caso di acquisto definitivo. L’unico ostacolo è l’ex Monchi. Il Siviglia sembra essere l’unica società interessata a Politano pronta ad acquistarlo subito a titolo definitivo. I prossimi giorni saranno decisivi, ma il ritorno a Roma di Politano è ancora possibile.

