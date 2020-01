Genoa-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: uomini contati e scelte obbligate per l’allenatore giallorosso Fonseca.

La vittoria di Coppa Italia in casa del Parma ha riportato un po’ di ottimismo in casa Roma, anche se ci si aspettava un avvio di 2020 decisamente migliore. Oltre alle sconfitte contro Torino e Juventus c’è stato l’infortunio a Zaniolo, poi ci si è messo di mezzo anche il mercato con lo scambio Spinazzola-Politano saltato dopo che i calciatori avevano già effettuato le visite mediche.

Il paradosso è che proprio Spinazzola per via delle squalifiche di Florenzi e Kolarov, sarà titolare nella partita contro il Genoa. Una sfida da vincere in ottica quarto posto contro una squadra che però ha fame di punti salvezza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Juan Jesus tra Milan e Fiorentina

Genoa-Roma, le probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Olimpico” secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“. La Gazzetta segnala anche i ballottaggi: non ce ne sono per la Roma, mentre nel Genoa ci sono parecchi dubbi. Goldaniga-El Yamiq, Ankersen-Ghiglione, Barreca-Pajac e Sanabria-Favilli.

Nella Roma gli indisponibili sono Zappacosta, Pastore, Mkhitaryan, Zaniolo e Perotti. Nel Genoa mancheranno Kouame, Lerager e Zapata oltre allo squalificato Criscito.

Corriere dello Sport

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ankersen, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Santon; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Gazzetta dello Sport

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ankersen, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Santon; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il punto su difesa e centrocampo

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!