Calciomercato Roma, alternative a Politano: c’è pure Bernardeschi, restano in piedi le trattative per Shaqiri, Januzaj e Idrissi.

I rapporti tra Inter e Roma dopo le ultime vicende di calciomercato non sono del tutto pacifici, anche se per la conclusione dell’affare Politano resta un cauto ottimismo per il volere del calciatore e per la necessità dei nerazzurri di liberare un posto in attacco. Il direttore sportivo Petrachi deve però prepararsi al peggio e sta mantenendo aperti i contatti per numerose alternative, come riportato dall’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“. I nomi sono quelli di Shaqiri, Januzaj, Idrissi e Dilrosun.

Calciomercato Roma, l’elenco delle alternative a Politano

L’esterno della Real Sociedad Januzaj aspetta entro 48 ore una risposta dalla Roma, dopo avere dato l’assenso a un eventuale trasferimento. Sul nazionale belga c’è la concorrenza del Milan e di un club di Premier League. La richiesta dei baschi è di circa 15 milioni di euro, Petrachi sta provando a trattare per un prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto. 15 milioni è anche la richiesta del Liverpool per Shaqiri, ma lo svizzero ha un ingaggio pesantissimo e Klopp non vuole farlo partire. Un’altra alternativa è Oussama Idrissi, 23 anni, esterno dell’Az Alkmaar e c’è pure Javairo Dilrosun, 21 anni, esterno dell’Hertha Berlino cresciuto nell’Ajax e passato anche da Manchester City.

Senza dimenticare Bernardeschi, cercato anche in estate da Petrachi. Con la Juventus sta vedendo poco il campo e per non perdere l’Europeo la soluzione Roma sarebbe ideale per conquistare la fiducia di Mancini.

