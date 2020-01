Calciomercato Roma, i giallorossi puntano su Castrovilli: ecco l’offerta alla Fiorentina per arrivare al talentuoso centrocampista

Ultimi giorni di calciomercato per la Roma, che prova a mettere a segno qualche operazione importante per rinforzarsi in vista della seconda parte della stagione. In entrata, in arrivo l’atteso colpo in difesa, il ds Petrachi lavora anche ad un importante operazione a centrocampo, per dare una mediana completa e di valore a Fonseca.

Calciomercato Roma, assalto a Castrovilli: doppia offerta alla Fiorentina

L’obiettivo principale, è chiaro da un po’, è Gaetano Castrovilli. Al debutto in Serie A con la maglia della Fiorentina, il centrocampista si muove già con classe e sicurezza da veterano. I viola vogliono trattenerlo a tutti i costi, ma la Roma fa sul serio. Contatti già in corso tra le due società per Juan Jesus, che può accasarsi in Toscana: le ultime da Firenze, targate ‘La Nazione’, parlano di una proposta gigliata da 6 milioni complessivi per il brasiliano per un prestito con obbligo di riscatto. In più, secondo il ‘Corriere dello Sport’, la Roma intenderebbe mettere sul piatto anche il giovane Riccardi per imbastire una maxi operazione. Il giocatore interessa non poco ai viola, situazione da monitorare.

