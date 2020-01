Calciomercato Roma, il Napoli trova l’accordo con l’Inter per Politano. Ora resta da convincere il calciatore che voleva i giallorossi.

C’è un nuovo colpo di scena nella telenovela di questo calciomercato invernale, quella relativa all’addio di Politano all’Inter. Il suo passaggio alla Roma in cambio di Spinazzola è saltato, ma fino a ieri l’impressione era che nonostante i rapporti freddi tra Inter e Roma l’affare potesse comunque concludersi. Si parlava di due possibilità. Una era il prestito con diritto di riscatto che diventava obbligo dopo un numero limitato di presenze (10), l’altra il prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto nel 2021.

Calciomercato Roma, cambiano gli scenari per Politano

L’Inter ha fretta di vendere Politano per fare posto a Giroud che è il rinforzo richiesto da Conte per il suo attacco. Della situazione di stallo tra Inter e Roma ha approfittato il Napoli, che già da tempo era sul calciatore. Come riportato da “Sky Sport“, il club del presidente De Laurentiis ha raggiunto un accordo con l’Inter per l’acquisto dell’attaccante esterno sulla base di 18 milioni più 2 di bonus, riaprendo una vecchia trattativa. Il direttore sportivo Giuntoli, però, deve ora trovare l’accordo con il calciatore. Politano ha detto chiaramente in queste ore di volere a tutti i costi la Roma. Con la quale ha tra l’altro già raggiunto l’accordo per un contratto da 2 milioni netti a stagione fino al 2024. Nei prossimi giorni o forse nelle prossime ore si saprà qualcosa in più, intanto non vanno esclusi nuovi colpi di scena.

