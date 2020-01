Calciomercato Roma, Januzaj o Dilrosun per dimenticare Politano

Calciomercato Roma, Januzaj o Dilrosun per dimenticare Politano. Il direttore sportivo Petrachi è ancora a caccia di un esterno d’attacco.

L’addio a Politano pare ormai certo. Come anticipato nella tarda serata di ieri, Sky Sport ha annunciato di fatto il passaggio al Napoli dell’attaccante protagonista del mancato scambio con Spinazzola. Il giocatore avrebbe dato il suo assenso per vestire la maglia azzurra e dunque di lavorare sotto la guida di Rino Gattuso. L’Inter e il Napoli avrebbero trovato un accordo sulla base di un prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto a quota 25 milioni di euro. Nello stesso tempo Llorente dovrebbe trasferirsi all’Inter. Questo probabilmente vuol dire che i nerazzurri potrebbero mollare Giroud del Chelsea.

Calciomercato Roma, le alternative a Politano

Quali sono le alternative a Politano rimaste al direttore sportivo Petrachi? Di una di queste si parla da giorni, di stratta di Januzaj della Real Sociedad. Come riporta il “Corriere dello Sport“, il suo agente ieri ha chiesto al club la cessione del suo assistito. L’affare si può chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro. Se si allontanano le ipotesi Suso e Shaqiri un altro nome accostato alla Roma è quello di Dilrosun dell’Hertha Berlino. Secondo Sky Sport, l’attaccante esterno classe 1998 – di proprietà dell’Hertha Berlino ma cresciuto nei vivai di Ajax e Manchester City potrebbe arrivare a Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, anche se il club tedesco preferirebbe una cessione incondizionata a titolo definitivo.

Dilrosun si è fatto notare nel girone di andata di Bundesliga e ha vinto il premio del gol più bello del mese di settembre del campionato tedesco.

