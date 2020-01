NOTIZIE ROMA INFORTUNIO DIAWARA – In attesa di capire quali saranno i reali tempi di recupero del centrocampista giallorosso arrivano altre notizie riguardanti il possibile tempo di guarigione per il centrocampista guineano. Secondo quanto riportato da Sky Sport potrebbe esserci una strada alternativa rispetto all’operazione preventivata. Non ci sono dubbi che l’ex giocatore del Bologna abbia riportato la rottura del menisco esterno che ha tempi più alti rispetto a quello interno.

Infortunio Diawara, tempi di recupero

Per il Professor Mariani è necessaria l’operazione, tra l’altro già effettuata sullo stesso ginocchio di qualche mese fa (nessun collegamento con l’operazione precedente, essendo due strutture fibro-cartilaginee diverse). Però, come affermato dall’emittente satellitare, il club giallorosso, in accordo con il giocatore, effettuerà nelle prossime ore un ulteriorie consulto con il Professor Cerulli per scongiurare l’operazione e provare a capire se ci sono i margini per una terapia conservativa.

Qualora si optasse per l’operazione i tempi di recupero sarebbero di circa 2-3 mesi, in caso contrario un mese.

