Calciomercato Roma, spunta Mandragora dell’Udinese. Può diventare un sostituto per Diawara che si è nuovamente infortunato al menisco.

L’infortunio di Diawara ha sconvolto i piani del calciomercato invernale della Roma. Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport” in edicola oggi, il direttore sportivo Petrachi aveva in mente di ingaggiare un centrocampista visto che il numero totale deve essere di quattro e Lorenzo Pellegrini ormai si è imposto nel ruolo di trequartista. E così è a un passo dall’ingaggio di Villar dell’Elche, 21 anni, su cui la Roma è pronto a investire 5 milioni di euro.

Calciomercato Roma, possibilità Mandragora

L’infortunio di Diawara che dovrebbe restare indisponibile per almeno due mesi rende però necessario l’acquisto di un altro centrocampista, altrimenti sarà difficile pensare di andare fino in fondo in Europa League. E la lotta per il quarto posto si farebbe ancora più in salita. L’allenatore Fonseca ha mostrato tanta pazienza, ma l’incredibile numero di infortuni lo ha fatto innervosire e ha così richiesto dei rinforzi al direttore sportivo.

Per sostituire Diawara c’è una lunga lista, il nome nuovo è quello di Mandragora dell’Udinese, su cui però c’è anche la Fiorentina. Ci sono altri problemi, come riportato da “Calciomercato.it“. L’Udinese non è propensa a cedere il calciatore in questa sessione se non di fronte a una proposta irrinunciabile. Inoltre al termine di questa stagione la Juventus potrebbe esercitare il diritto di riscatto (fissato a 26 milioni di euro) per riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

