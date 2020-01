Roma-Lazio, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: nonostante le numerose assenze, ci sono due dubbi per l’allenatore Fonseca.

L’Atalanta ieri ha vinto di goleada a Torino e ha rilanciato la sua candidatura per la qualificazione alla prossima Champions League raggiungendo la Roma al quarto posto. I giallorossi dovranno ora rispondere sul campo nel difficile derby contro la Lazio, che ha vinto le ultime undici partite consecutive di Serie A. Tutte le quattro precedenti squadre che hanno ottenuto almeno 12 vittorie di fila in un singolo campionato hanno poi vinto lo Scudetto (l’Inter nel 2006/07 e la Juventus nel 2013/14, 2015/16 e 2017/18). Un motivo in più per la Roma per interrompere questa serie dei cugini laziali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Paquetá ha le valigie pronte

Roma-Lazio, le probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Olimpico” secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“. La Gazzetta segnala anche i ballottaggi che nel caso della Roma sono due: Florenzi bocciato nel ruolo di terzino destro, è favorito su Kluivert come esterno sinistro d’attacco. Sulla corsia destra di difesa Santon parte in leggero vantaggio su Spinazzola per le sue migliori capacità difensive. Restano indisponibili Mkhitaryan, Zappacosta, Zaniolo e Diawara, tornano per la panchina Pastore e Perotti.

Gazzetta e Corriere danno lo stesso undici di partenza per la Lazio, priva dei soli Marusic, Cataldi e Lukaku, in ogni caso riserve.

Corriere dello Sport

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

Gazzetta dello Sport

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Nzonzi potrebbe rientrare alla base

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!