Calciomercato Roma, Carles Perez comunicherà oggi la sua scelta. L’attaccante esterno non è ancora convinto di lasciare il Barcellona.

Oggi potrebbe essere il giorno di Carles Perez alla Roma. Ieri prima dell’inizio del derby contro la Lazio il direttore sportivo giallorosso Petrachi ha fatto il punto della situazione. “Innanzitutto andiamo avanti con la nostra filosofia, che è quella di investire sui ragazzi giovani e di prospettiva. E’ una trattativa ben avviata, con il Barcellona abbiamo ottimi rapporti e con il ragazzo si sta parlando. C’è da convincerlo del progetto tecnico che la Roma gli ha presentato, però sono ottimista, ma non amo dire prima di aver chiuso con un giocatore se poi non ci sono le firme sui contratti, me ne sto bello cauto e aspetto di vedere cosa succede nelle prossime ore. Io credo che tutta la Roma sta cercando di mostrare la propria forza, anche a livello societario. La Roma non è la succursale di nessuno e nella nostra mentalità c’è quella di prendere un giocatore e farlo nostro, quindi non c’è nessun diritto di recompra e il giocatore verrà alla Roma, se verrà, ma non c’è nessuna clausola che ci impedisce di poterlo perdere”.

Calciomercato Roma, la scelta di Perez

Come riportato da “El Mundo Deportivo“, sull’attaccante esterno del Barcellona c’è la concorrenza di Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Siviglia e Atalanta. Ieri il calciatore ha vinto in tv il derby tra Roma e Lazio per capire meglio le caratteristiche di gioco dei giallorossi. E sicuramente sarà rimasto impressionato dal gioco della squadra allenata da Fonseca, un motivo in più per dire sì.

Carles Perez, attraverso il suo agente Arturo Canales, in giornata comunicherà la sua decisione definitiva. Se accetterà la proposta della Roma, l’affare sarà chiuso in prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

