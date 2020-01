Calciomercato Roma, Steven Nzonzi ha deciso il suo futuro. Il centrocampista francese preferisce il Rennes al West Ham: giocherà in Ligue 1.

Steven Nzonzi ha deciso il suo futuro. Il centrocampista francese, attualmente in prestito al Galatasaray dove però è in rotta con il club dopo avere litigato con l’allenatore Termin, non tornerà alla Roma. Nei giorni scorsi dopo l’infortunio di Diawara si era parlato in questa situazione di emergenza di un suo possibile rientro alla base, ma non sarà così.

Secondo quanto riportato dal sito francese specializzato nel calciomercato “Foot Mercato” Nzonzi avrebbe scelto di tornare in patria, preferendo tra le offerte che sono per il momento pervenute, quella del Rennes. Rifiutato quindi il ritorno in Premier League dove era pronto ad accoglierlo il West Ham.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Paquetá ha le valigie pronte

Calciomercato Roma, la scelta di Nzonzi

Oltre al West Ham in Inghilterra si era fatto avanti anche l’Aston Villa, in lotta per non retrocedere nuovamente in Championship. E anche una squadra spagnola, il Celta Vigo, aveva chiesto informazioni sul centrocampista che aveva fatto molto bene nella Liga con la maglia del Siviglia. Alla fine però la scelta è ricaduta sul Rennes, con il presidente Julien Stéphan che è stato quello più convincente nella trattativa con l’ex campione del mondo. Nelle prossime ore diventerà ufficiale il suo passaggio in prestito fino a giugno al Rennes, dove si spera Nzonzi possa trovare l’ambiente ideale per rilanciare la sua carriera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Nzonzi potrebbe rientrare alla base

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!