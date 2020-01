Calciomercato Roma, ore decisive per Florenzi al Valencia

Calciomercato Roma, ore decisive per Florenzi al Valencia. Il capitano vuole la cessione a titolo definitivo, trattative in corso.

Bastano pochi giorni per rivoluzionare le strategie di calciomercato di una squadra, e il direttore sportivo della Roma Petrachi ne sa qualcosa. L’infortunio di Zaniolo e poi il mancato scambio tra Spinazzola e Politano ha modificato i piani dei giallorossi. E se ci si mette in mezzo anche un derby giocato molto bene da Santon, il recupero più vicino di Zappacosta, il ritorno di Bruno Peres, le belle prove di Spinazzola contro Genoa e Lazio e gli errori di Florenzi in Coppa Italia, ecco che proprio il capitano diventa protagonista di una possibile cessione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Paquetá ha le valigie pronte

Calciomercato Roma, Florenzi vicino al Valencia

Florenzi ha capito di essersi ormai giocato le sue possibilità di continuare nel ruolo di terzino destro e visto che sulla trequarti la concorrenza è spietata e anche lì per caratteristiche parte indietro nelle preferenze di Fonseca, ecco che proprio il capitano ha chiesto al procuratore Lucci di valutare un cambio di maglia. Florenzi non vuole perdersi gli Europei, ha capito che da qui a giugno giocherebbe poco e così si è riaperta la trattativa con il Valencia che lo aveva già contattato nei mesi scorsi.

L’ostacolo principale al momento è la formula del trasferimento, perché sia la società giallorossa che il calciatore preferirebbero la cessione a titolo definitivo o il prestito con obbligo di riscatto a condizioni molto facili. Il Valencia non è ancora del tutto deciso, si parla del resto di un’operazione di circa 20 milioni di euro. Le prossime ore saranno decisive, ma mai come adesso Florenzi è stato vicino dal dire addio alla Roma. Una conferma indiretta è arrivata dall’allenatore del Valencia Celades. Nella conferenza stampa di presentazione della partita di Coppa del Re alla domanda su Florenzi non ha negato la trattativa dicendo “Non posso commentare la situazione”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, chi arriva e chi parte: il punto

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!