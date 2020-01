Calciomercato Roma, si pensa non solamente a rinforzare l’organico ma anche a cedere quelle pedine che non sembrano far parte del progetto tecnico di Fonseca.

E’ il caso ad esempio del brasiliano Juan Jesus, che ha visto il campo pochissimo con il tecnico portoghese. Nonostante l’emergenza il giocatore non ha trovato spazio e dunque a gennaio andrà sicuramente a trovarne altrove. Anche perché sono stati diversi i club che si sono interessati a lui.

Ormai sembra tutto fatto con la Fiorentina, che dovrebbe essere la sua nuova squadra. Nella squadra gigliata potrebbe portare in dote una bella dose di esperienza, qualità che manca forse in qualche elemento. Eppure la trattativa con la Roma ancora non si è chiusa.

Calciomercato Roma: c’è distanza tra le parti

Mancano ormai poche ore alla chiusura del calciomercato invernale e l’accordo tra la Fiorentina e la Roma non è stato ancora trovato. Ma non è distante. L’ipotesi di cessione di Juan Jesus è quella con un prestito con diritto di riscatto. E’ la somma che tiene ancora distanti i club. La Roma vorrebbe circa sette milioni di euro, i viola non sembrano intenzionati a sborsarne eventualmente più di cinque. Come al solito è probabile che arrivi un accordo a metà strada.

