SASSUOLO-ROMA DICHIARAZIONI DZEKO – Dopo Fonseca, anche Edin Dzeko, capitano della Roma, ha commentato la brutta sconfitta contro il Sassuolo al Mapei Stadium ai microfoni di Dazn.

Dichiarazioni Dzeko Sassuolo

Giochi davanti da solo dietro a tre ragazzi. Avere un giocatore diverso ti potrebbe aiutare?

E’ un gioco che vuole fare il mister e piace anche a me. Davanti però dobbiamo fare un po’ di più, mi piacerebbe avere più palloni davanti lo dico sempre ai ragazzi ‘datemi sta palla’, ma dobbiamo lavorare e dimenticare la partita di oggi.

Tu che sensazioni hai avuto dal campo?

Innanzitutto volevamo fare un pressing alto che non è riuscito bene, perché basta uno che arriva in ritardo ed è difficile. Dopo 20 minuti eravamo 3-0. Dopo una partita come quella contro la Lazio, dove avevamo dominato per 90 minuti, oggi non va bene, non può succedere, non siamo da Champions così.

Sul gioco di Fonseca, dovete essere sempre tutti al top?

Io penso che non solo sul gioco nostro. Dobbiamo avere sempre la palla, se uno due o tre giocatori non sono al livello è difficile per noi, ma non sempre è facile. Oggi il primo tempo nessuno è stato ad un buon livello. Speriamo di dimenticare prima possibile questa partita.

Sul salvataggio di Locatelli

Ha fatto un miracolo, non ho visto subito il tiro di Cristante e quando ho visto la palla pensavo di arrivare prima.

100 gol è un grande traguardo, il più bello di questi?

Sicuramente quello a Londra contro il Chelsea. Mi aspettavo però il 100esimo gol con i tre punti.

Su Florenzi

Sì ma sono scelte che fa ognuno di noi. E’ stato un giocatore importante per noi, alla fine lo capisco. Sicuramente vuole stare lì per giocarsela, ed è giusto che è andato. Poi a giugno vediamo che succede.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!