Sassuolo-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Ieri è andato ufficialmente in archivio il calciomercato invernale. D’ora in poi senza distrazioni ulteriori calciatori e allenatore potranno pensare con maggiore tranquillità solo al campo, a partire dalla sfida contro il Sassuolo di fondamentale importanza nella lotta per il quarto posto in cui la Roma dovrà guardarsi dalla concorrenza dell’Atalanta. La Roma vista nel derby ha la capacità di provare la rimonta anche sulla Lazio, ma quella che aveva perso in precedenza due volte con la Juventus e prima contro il Torino fa bene a guardarsi le spalle. Ecco le ultime notizie in vista della partita di stasera.

Sassuolo-Roma, le probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Olimpico” secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“. La Gazzetta segnala anche i ballottaggi che nel caso della Roma sono due: Spinazzola è leggermente favorito su Kolarov nel ruolo di terzino sinistro, Kluivert dovrebbe spuntarla su Perotti. Restano indisponibili Mkhitaryan, Zappacosta, Zaniolo e Diawara.

Corriere dello Sport

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Boga, Djuricic, Berardi; Caputo.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Gazzetta dello Sport

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Boga, Djuricic, Berardi; Caputo.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

