Fonseca, tocca a te: per rialzare la Roma serve una scossa

Fonseca deve porre rimedio alla crisi della Roma che ha iniziato malissimo il 2020. Ha giocato bene solo il derby, senza riuscire a vincere.

Nulla è perduto. L’obiettivo del ritorno in Champions League è ancora a portata di mano. Ieri l’Atalanta non è andata oltre il pareggio in casa contro il Genoa, e così ha raggiunto la Roma in classifica senza superarla, a quota 39 punti. Anche il Milan ha fermato la sua rimonta, restando a -7.

Resta il fatto che la Roma vista contro il Sassuolo non può ambire ad andare in Champions League e nemmeno in Europa League. Fonseca dovrà porre rimedio. I dirigenti presenti al “Mapei Stadium” sono rimasti sconcertati della prova col Sassuolo, Petrachi – come riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” – era furioso. Si aspettava ben altro dalla prima partita dopo la chiusura del calciomercato.

Fonseca, le mosse per rialzare la Roma

Venerdì contro il Bologna è attesa una pronta reazione. Oggi la squadra tornerà ad allenarsi e Fonseca farà un discorso duro perché anche lui è rimasto sconcertato dall’atteggiamento in campo dei calciatori.

Ci sarà il problema della squalifica di Lorenzo Pellegrini, con Pastore che potrebbe tornare finalmente in campo per sostituirlo. I giovani arrivati nel corso del calciomercato invernale non sono ancora pronti. C’è da mettere a posto la difesa, imbarazzante contro il Sassuolo. Mancini rischia il posto, con Fazio che potrebbe sostituirlo. Dovrebbe rientrare Kolarov, con Spinazzola spostato a destra al posto di Santon. Quando entrato in campo, Bruno Peres ha fatto bene e verrà preso pure in considerazione.

A prescindere dai cambi che pure ci saranno, bisognerà lavorare sulla mentalità e sulla concentrazione. E Fonseca in tal senso oggi dovrà farsi sentire. Ne sapremo di più dopo la ripresa degli allenamenti prevista per oggi in cui ci sarà un faccia a faccia tra allenatore e calciatori.

