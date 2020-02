NOTIZIE AS ROMA CONFRONTO DZEKO PETRACHI – Ore caldissime in casa Roma dal fronte societario, dopo che nei giorni scorsi, e tutt’ora oggi, sono andati in scena incontri importanti e decisivi per il passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin (qui le ultime).

Dzeko dichiarazioni al veleno

Dal punto di vista del campo, invece, è andato in scena un altro incontro importante, quello tra il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi e l’attaccante, oggi divenuto capitano della Roma, Edin Dzeko. Il bosniaco a margine della sconfitta di sabato scorso contro il Sassuolo aveva recriminato i pochi palloni ricevuti dai suoi compagni di squadra (qui le dichiarazioni).

Confronto Petrachi Dzeko

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il diesse capitolino ha avuto un lungo confronto con il centravanti che tra poco più di un mese compirà 34 anni, nel quale si è messo in discussione le scelte strategiche della società, ma anche le questioni tecnico-tattiche. Dzeko comunque non verrà multato perché le sue parole non erano in nessun modo offensive.

