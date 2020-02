Roma-Bologna, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: ci sono due dubbi per Fonseca, il principale riguarda il trequartista.

Sarà una partita da non sbagliare, fondamentale per il futuro. Dopo la figuraccia fatta contro il Sassuolo che ha cancellato quanto di buono fatto nel derby, la Roma deve ripartire. Nell’anticipo della ventiquattresima giornata se la vedrà con il Bologna, che ha vinto le ultime due partite. Ecco le ultime notizie in vista della partita di stasera.

Roma-Bologna, le probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Olimpico” secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“. La Gazzetta segnala anche i ballottaggi che nel caso della Roma sono due: Santon è leggermente favorito su Spinazzola nel ruolo di terzino sinistro, Perotti dovrebbe spuntarla su Mkhitaryan come trequartista in luogo dello squalificato Pellegrini. Restano indisponibili Zappacosta, Zaniolo e Diawara.

Corriere dello Sport

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Palacio; Barrow.

Gazzetta dello Sport

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Palacio; Barrow.

