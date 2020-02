Roma, con la nuova società previsti cambi nel settore giovanile. De Rossi non sarà più l’allenatore della Primavera, ecco il ruolo di Conti.

Non sarà una vera e propria rivoluzione, ma con l’arrivo del gruppo Friedkin sono previsti dei cambiamenti anche per quanto riguarda il settore giovanile. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, nella prossima stagione dopo ben venti anni Alberto De Rossi non sarà più l’allenatore della Primavera. Il contratto scadrà infatti a giugno, ma non ci sarà un vero e proprio divorzio dalla Roma. Il papà di Daniele (che secondo alcuni rumors potrebbe sostituirlo alla guida della Primavera) diventerà il coordinatore del settore giovanile insieme a Bruno Conti. Se De Rossi si occuperà delle tre squadre più grandi, a partire dalla Primavera, Bruno Conti avrà in mano la gestione dei più piccoli, fino a quindici anni, in modo tale da sfruttare al massimo le sue qualità di talent scout.

Roma, come cambierà il settore giovanile

Del resto i cambiamenti all’interno del settore giovanile erano iniziati già alla fine del 2019, con il benservito a Tarantino. La società ha già deciso di affidare il vivaio a due responsabili. La supervisione del vivaio dovrebbe restare ancora ai dirigenti Zubiria e De Sanctis, che hanno avuto il compito di traghettare il settore giovanile in questa stagione. Lo hanno fatto con il fondamentale aiuto dell’esperto del settore Bruno Conti, puntando alla riduzione dei costi che ultimamente erano schizzati in modo esagerato

