Nonostante il gol realizzato venerdì sera contro il Bologna (il quarto stagionale), Mkhitaryan ha fornito delle prestazioni non sempre convincenti da quando è rientrato dall’infortunio. Ingaggiato dall’Arsenal in prestito secco la scorsa estate, il centrocampista armeno potrebbe essere solamente di passaggio alla Roma, sia per motivi fisici (troppi gli infortuni subiti in stagione), sia per motivi economici. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, infatti, il club giallorosso avrebbe già presentato una prima offerta per il riscatto, seccamente rifiutata dai Gunners.

Calciomercato Roma, offerta rifiutata per Mkhitaryan

Stando alle informazioni in possesso del The Sun, la dirigenza romanista avrebbe presentato lo scorso mese una proposta da 8,5 milioni di sterline, pari a circa 10 milioni di euro. Una cifra molto distante dalla richiesta della società londinese, che parte da una valutazione di almeno 20 milioni di sterline (al cambio attuale 23,6 milioni di euro) per l’ex Manchester United. Un prezzo ritenuto eccessivo dalla Roma, pronta a lasciar tornare il calciatore a Londra.

