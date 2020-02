Calciomercato Roma, è Vlahovic l’attaccante del futuro. La società giallorossa è pronta in estate ad andare all’assalto della Fiorentina.

Per migliorare si deve imparare dai propri errori. Uno di quelli commessi in estate dalla Roma è stato, almeno finora, affidarsi a Kalinic come vice-Dzeko. Un attaccante in parabola discendente, che all’Atletico Madrid vedeva poco il campo e che aveva deluso anche al Milan. Dzeko è così rimasto troppo solo e Fonseca senza alternative. L’attaccante bosniaco ha rinnovato il contratto la scorsa estate fino al 2022 e un suo addio è difficile da immaginare anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Serve però un’alternativa, serve un giovane che possa crescere seguendo anche i suoi consigli. Una scelta che forse andava fatta prima, e che la Roma non può permettersi di rimandare ancora. Ecco perché ci sta già lavorando su: come riportato dall’edizione odierna de “Il Romanista” il primo nome sulla lista del direttore sportivo Petrachi è quello di Dusan Vlahovic, 20 compiuti il 28 gennaio, alto 190 centimetri ma anche molto tecnico, quattro gol in questo campionato partendo dalla panchina.

Calciomercato Roma, contatti avviati per Vlahovic

I contatti sono stati già avviati nel corso dello scorso mercato invernale. I due procuratori del giocatore, Darko Ristic e Dejan Grcic, visto il rendimento e il potenziale del loro assistito puntano ad aumentare notevolmente lo stipendio del loro assistito che al momento è di poco superiore ai quattrocentomila euro netti a stagione.

La sua quotazione attuale supera i venti milioni di euro ma se la Roma dovesse incassare i 28 milioni di euro previsti dal Lipsia per il riscatto di Schick, ci sarebbero i soldi per accontentare il club viola che di recente ha sborsato parecchio per riportare in Italia Cutrone.

