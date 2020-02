Pau Lopez, Pelizzoli boccia il portiere della Roma. In un’intervista alla “Gazzetta” ha detto che per una grande squadra serve altro.

In vista della partita di sabato prossimo tra Atalanta e Roma, molto importante in chiave qualificazione alla prossima Champions League, la “Gazzetta dello Sport” ha intervistato un doppio ex. Si tratta di Ivan Pelizzoli, che la Roma acquistò proprio dall’Atalanta per 14 milioni di euro.

Pelizzoli, che gara sarà?

Una bella partita, sotto ogni punto di vista. Perché la Roma non può perdere il treno Champions e perché l’Atalanta può invece allungare. Sarà una sfida apertissima.

Di fatto, quasi una finale…

Diciamo una pseudofinale: chi vince si porta un bel pezzo avanti, pure a livello mentale.

Dove l’Atalanta è più forte della Roma e viceversa.

L’Atalanta mentalmente. Sono una squadra affiatata e il fattore casalingo peserà. La Roma invece ha dei giocatori di valore, che possono fare la differenza quando vogliono. Ad iniziare da Dzeko. A Roma c’è chi lo critica? Una follia, anche se criticavano pure Batistuta.

Pau Lopez, le parole di Pelizzoli

Muriel segna ma va in panchina, Kalinic non funziona.

Muriel se entra a partita in corsa è devastante, fa la differenza e cambia le partite. Nella Roma invece manca un’alternativa a Dzeko, quando non c’è o non è in forma. Fonseca è “Dzeko-dipendente”: quando gira lui la Roma va, gioca bene, trova un riferimento davanti e ha più personalità.

Da portiere a portiere, cosa pensa di Pau Lopez?

Un buon portiere. Ma se dovessi sceglierne uno per una grande squadra, probabilmente sceglierei altro.

Senza Cristante e Diawara, rialzerebbe Mancini?

Sì. quando ha giocato da mediano ha sempre fatto bene, dando equilibrio. Per me è un grande giocatore.

