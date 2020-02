Atalanta-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: ci sono due sia per Fonseca che per l’allenatore avversario Gasperini.

La partita tra Atalanta e Roma rappresenta uno snodo fondamentale di questo campionato per la squadra giallorossa. Una partita da dentro o fuori. In caso di sconfitta infatti la Roma scivolerebbe a -6 dall’Atalanta con gli scontri diretti a sfavore. E così i punti di distacco reali diventerebbero sette, un margine preoccupante che potrebbe pesare anche a livello morale. Dopo i recenti risultati negativi, Fonseca medita una mezza rivoluzione per cercare di tornare da Bergamo con almeno un punto dopo le delusioni di questo avvio di 2020.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, il Bologna sogna Kolarov

Atalanta-Roma, le probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Olimpico” secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“. La Gazzetta segnala anche i ballottaggi che nel caso della Roma sono due: Spinazzola è leggermente favorito su Kolarov nel ruolo di terzino sinistro, Kluivert dovrebbe spuntarla su Perotti. Restano indisponibili Zappacosta, Zaniolo, Pastore e Diawara. Dall’altra parte i ballottaggi sono Castagne-Hateboer e Pasalic-Freuler.

Corriere dello Sport

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola; Mancini; Mkhitaryan, Veretout, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Gazzetta dello Sport

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola; Mancini; Mkhitaryan, Veretout, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

LEGGI ANCHE >>> De Rossi allenatore della Roma? I bookmakers ci credono

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!