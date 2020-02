Calciomercato Roma, l’ipotesi Bonaventura si fa concreta. Il calciatore in scadenza di contratto gradisce la destinazione giallorossa.

In un’intervista alla “Gazzetta dello Sport“, il noto procuratore sportivo Mino Raiola ha parlato della situazione di alcuni suoi assistiti. Ha parlato di Ibrahimovic: «Adesso è in prova, vediamo. Io gli consiglio di andare avanti se si diverte e fermarsi se non si diverte più. C’è un mezzo progetto, alla fine della stagione deciderà». E anche di Donnarumma.

«Il rinnovo di Gigio? Niente è impossibile ma non ne abbiamo mai parlato, io aspetto ancora le scuse dei tifosi del Milan, di tutti quelli che durante l’ultima trattativa per il rinnovo mi dicevano che io ero una m…Donnarumma e il Milan hanno l’obiettivo di andare in Champions e Gigio ha due anni di contratto, c’è tutto il tempo per valutare».

In chiave Roma il profilo che potrebbe interessare ai giallorossi è quello di Jack Bonaventura.

Calciomercato Roma, Bonaventura gradisce la destinazione

Queste le parole di Mino Raiola su Bonaveentura: «Jack sta vivendo un momento difficile ma la qualità non si discute. Può darsi che nel Milan ci sia qualcuno che vuole il rinnovo e altri che non lo vogliono. Chissà, magari cercheremo altre strade». Come riferisce la stessa Gazzetta dello Sport, una possibile destinazione potrebbe portare alla Roma: attraverso alcuni compagni di nazionale, Bonaventura avrebbe fatto sapere che quella giallorossa sarebbe una destinazione gradita.

