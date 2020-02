Pagelle Atalanta-Roma 2-1, i flop secondo i quotidiani sportivi. Terza sconfitta consecutiva, ecco chi sono i principali “colpevoli”.

Terza sconfitta consecutiva per la Roma, che a Bergamo dopo avere illuso i tifosi segnando il gol del vantaggio a fine primo tempo si è fatta rimontare dall’Atalanta, ora a +6 e con gli scontri diretti in vantaggio. Un +7 virtuale che rende la strada verso la Champions League in salita. Di chi sono le colpe di questa ennesima sconfitta? Ecco secondo i voti del “Corriere dello Sport” e della “Gazzetta dello Sport” i calciatori che più di tutto hanno deluso le aspettative. Rendendosi autori di una prestazione negativa.

Pagelle Atalanta-Roma 2-1, i principali colpevoli

Il peggiore in campo della partita secondo il “Corriere dello Sport” è stato Lorenzo Pellegrini, voto 5. Ecco il giudizio: “La traccia per il delitto perfetto arriva dopo 40 minuti di contenimento e sacrificio: la gestisce male da posizione ottima. E avvia suo malgrado l’azione del gol di Pasalic. In più non incide quasi mai. Serataccia. Stesso voto negativo per Perotti e Mkhitaryan.

Anche secondo la “Gazzetta dello Sport” il peggiore della Roma è stato Lorenzo Pellegrini, definitivo involuto. Pessime prestazioni secondo la “rosea” anche per Spinazzola (voto 5 come Pellegrini), Carles Perez (“un pesce fuor d’acqua) e Perotti (in avanti non combina proprio nulla).

