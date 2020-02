Furia Fonseca, la Roma ora cambierà registro: basta chiacchiere

Furia Fonseca, la Roma ora cambierà registro. L’allenatore ha in mente delle nuove soluzioni e non riguardano soltanto il campo da gioco.

I problemi della Roma non riguardano solo il campo da gioco. Ci sono pure, figuriamoci. Però Fonseca con il passare delle settimane sta constatando che le continue voci, gli spifferi e le chiacchiere che si fanno intorno alla Roma non fanno certo bene alla squadra. In particolare secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, ieri Fonseca si sarebbe infastidito parecchio per le voci su un suo presunto faccia a faccia con Kolarov e Dzeko. Un confronto in cui i due avrebbero espresso anche delle lamentele. Un confronto che non c’è mai stato, visto che Fonseca ha parlato sì, ma con tutta la squadra per analizzare il periodo difficile.

Fonseca non si arrende: le soluzioni per ripartire

L’allenatore, sempre secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” ha dovuto anche rassicurare i dirigenti in merito, visto che chiedevano spiegazioni. Fonseca è dispiaciuto per il fatto che da dentro ci sia qualcuno che metta in giro chiacchiere che non fanno bene alla Roma, e vorrebbe porre freno a questo via vai di voci. Poi naturalmente c’è anche il campo. C’è da pensare a come risollevare la squadra e la sua intenzione è quella di tornare al 4-2-3-1.

Ci saranno parecchi cambi. Kolarov tornerà titolare con lo spostamento di Spinazzola a destra, in mezzo giocheranno Cristante e Veretout, quest’ultimo partito dalla panchina contro l’Atalanta. Ancora panchina per Cengiz Under, in rampa di lancio invece Carles Perez a cui l’allenatore chiede più qualità e cattiveria in zona gol. Dove sarà fondamentale l’apporto dell’irrinunciabile Dzeko.

