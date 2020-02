Roma-Gent, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: sciolti i dubbi in difesa e sulla trequarti, Fonseca ha le idee chiare.

In crisi in campionato, la Roma cerca nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League una vittoria che ridia un po’ di entusiasmo e che soprattutto serva a ipotecare il passaggio del turno. I belgi del Gent, che hanno superato la fase a gironi da primi in classifica, non vanno sottovalutati. Figuriamoci in questo momento in cui alla Roma gira tutto storto. L’allenatore della Roma Fonseca cambierà qualcosa rispetto alla squadra che ha perso contro l’Atalanta, a partire dal modulo.

Roma-Gent, le probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Olimpico” secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“. Tutti e due i quotidiani sportivi presentano la stessa formazione iniziale nel caso della Roma. Torneranno titolari Kolarov e Veretout, in mezzo al campo spazio anche per Cristante che aveva saltato per squalifica l’Atalanta. A destra Santon è favorito su Spinazzola. Sulla trequarti sicuro titolare sarà il nuovo acquisto Carles Perez, sull’altra fascia dovrebbe giocare Mkhitaryan. Indisponibili Mirante, Cetin, Juan Jesus, Bruno Peres, Zappacosta, Zaniolo, Pastore e Diawara.

Nel Gent c’è solo una differenza tra le formazioni presentate: secondo la Gazzetta (col modulo 4-4-2 e non il 4-3-1-2 che riporta il Corriere) in attacco giocherà Depoitre e non Niangbo.

Corriere dello Sport

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Carles Perez; Dzeko.

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastum, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Niangbo, David.

Gazzetta dello Sport

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Carles Perez; Dzeko.

GENT (4-4-2): Kaminski; Lustig, Plastum, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums, Bezus; Depoitre, David.

