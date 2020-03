Non si fermano le manovre del calciomercato in ottica Roma e il terzino destro resta una priorità

Con il futuro di Alessandro Florenzi ancora in bilico, il possibile rinnovo del prestito di Zappacosta potrebbe non bastare per costituire un pacchetto di terzini destri totalmente affidabile. Bruno Peres e Santon hanno dato segnali incoraggianti quando sono stati chiamati in causa, ma che la dirigenza giallorossa stia monitorando con attenzione il mercato degli esterni difensivi non è sicuramente un mistero. In tale ottica va letto, ad esempio, l’interessamento per Faraoni, ma il giocatore del Verona non è assolutamente l’unico monitorato dai giallorossi.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per D’Ambrosio

Un nome che non è mai definitivamente scomparso dai radar giallorossi è quello di Danilo D’Ambrosio. Già seguito in passato dalla Roma, il poliedrico esterno dell’Inter è sceso in basso nelle gerarchie tattiche di Antonio Conte e dopo il rientro dall’infortunio non ha praticamente mai giocato. Una situazione che inizia a stare stretta all’ex Torino, uno dei primi colpi in granata proprio dell’attuale ds romanista, Gianluca Petrachi. Secondo quanto appreso dalla redazione di ‘Asromalive.it’, nelle scorse settimane c’è stato qualche contatto informale, anche se il calciatore non è la prima scelta. Almeno ad oggi.

