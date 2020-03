Roma, senti Mkhitaryan: «Il gioco di Fonseca adatto a me»

Henrik Mkhitaryan ha fatto molto bene in questa sua prima (mezza) stagione italiana. Nonostante qualche infortunio di troppo, il giocatore armeno ha fatto vedere tutto il suo talento ed è stato determinante in più occasioni. La Roma spera di trattenerlo anche in futuro, anche se non sarà semplice viste le richieste dell’Arsenal.

Attualmente si trova nella capitale dove vive questo periodo difficile legato all’esplosione del Coronavirus nel nostro paese. A casa, tra qualche esercizio da fare e il figlio appena arrivato, non si annoierà di certo. Ha raccontato le sue sensazioni in una intervista a thetimes.co.uk.

Lo stop al campionato è arrivato proprio nel momento in cui la Roma sembrava essere in ripresa dopo un inizio 2020 disastroso. «Quando sei in forma, con la squadra che gioca bene e vince è un peccato che tutto si fermi. – ha detto Mkhitaryan – Non sappiamo quando si ricomincerà a giocare e se riusciremo a riprendere la giusta forma. L’importante è comunque rimanere in allenamento e fare tutto quello che ci ha chiesto il club».

Certo, non sarà facile allenarsi tra le mura domeniche e l’armeno lo sottolinea. «Sto cercando di fare tutto ciò che il club mi ha inserito nel programma d’allenamento. Non è facile perché ovviamente hai uno spazio limitato e ci sono alcune cose che non hai a casa, ma stiamo provando a trarne i migliori benefici» ha detto ancora Mkhitaryan, che ha sottolineato anche come si trovi bene con Fonseca, pur non potendo dare anticipazioni sul suo futuro.

“Rispetto alle richieste dell’allenatore dell’Arsenal, con Paulo mi trovo meglio perché giochiamo un calcio più propositivo che rispecchia meglio le mie caratteristiche. Sul futuro non posso dire niente al momento perché è tutto fermo. Non so quando torneremo a giocare e cosa succederà quest’estate, el calcio tutto cambia velocemente» ha concluso.

