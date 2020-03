CALCIOMERCATO ROMA PEPE GREMIO – Nella giornata odierna sono circolate nuove voci sul possibile approdo in giallorosso del brasiliano Pepè del Gremio, dopo i primi rumors circolati già nello scorso dicembre.

Dichiarazioni agente Pepè sulla Roma

Il sito laroma24.it ha intervistato l’agente del ragazzo classe ’97, parlando proprio dell’eventuale trattativa con il club capitolino

Visti i suoi ottimi rapporti con Petrachi e lo staff della Roma, Pepê può finire in giallorosso in estate?

Sono un amico di Petrachi, di Longo e di Paulo, ma non c’è nulla con la Roma per Pepê al momento. Le posso dire che per me sarebbe un sogno portare il ragazzo a Roma, perché amo l’Italia e i giallorossi sono una grande squadra. Sul giocatore per ora, ci sono due club europei importanti. Pepê è veloce, segna molti goal e può giocare su entrambe le fasce.

La cifra intorno a cui si aggira la richiesta del Gremio?

Siamo intorno ai 15 milioni di euro.

