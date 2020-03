Coronavirus, esclusivo Canovi: “Giusto il calciomercato per 6 mesi. Per Smalling è...

L’emergenza Coronavirus ha paralizzato anche il mondo del calcio e mentre si continua a dibattere sulla possibile data di ripresa dei campionati, alcune società come Barcellona, Bayern, Borussia Dortmund, Juventus e Real, solo per citarne alcune, hanno già ufficializzato il taglio degli stipendi dei propri tesserati. Oltre al calcio giocato, anche il calciomercato avrà delle ripercussioni importanti e per parlare di tutto ciò, ‘Asromalive.it‘ ha contattato in esclusiva l’avvocato Dario Canovi, grande e storica figura del nostro mondo. “Credo che difficilmente il campionato e il calciomercato possano ripartire in tempi brevi. La lega di Serie A farà di tutto, anche se sarà una sfida davvero molto dura. L’idea di far durare il calciomercato per 6 mesi la trovo molto giusta”.

Coronavirus, esclusivo Canovi: “Taglio stipendi giusto”

Il taglio degli stipendi da parte delle squadre di Serie A lo trova corretto?

“Sono dell’idea che i calciatori si debbano rendere conto del momento in cui siamo e con cui dobbiamo convivere, ma più di tutti quei giocatori che viaggiano a cifre davvero importanti. Con questi ritmi tutte le squadre non potranno durare più di tanto perciò credo che sia la cosa più giusta da fare al momento”.

In questi giorni abbiamo seguito la discussione tra il presidente della Juve Agnelli e il presidente della Lazio Lotito sulla ripresa del campionato e degli allenamenti. secondo lei chi ragione?

“Chi voleva far riprendere gli allenamenti non si era reso conto della situazione internazionale. Tutti noi stiamo seguendo con apprensione quello sta accadendo a Milano e a Bergamo e riprendere credo che sia più che imprudente. Ad oggi si può fare a meno del calcio anche per un pò di mesi perché non è essenziale”.

Calciomercato Roma, esclusivo Canovi: “Non penso che Smalling rimanga. Spero torni Schick”

Chiusura dedicata al calciomercato giallorosso. Secondo lei la Roma riscatterà Smalling e realmente Mario Gotze è un obiettivo della squadra giallorossa?

“Non penso che Smalling rimanga alla Roma viste le cifre dell’ingaggio del calciatore inglese. La Premier League è un campionato che ha degli introiti decisamente maggiori rispetto alla Serie A e ad oggi dopo tutto quello che sta succedendo non credo che la Roma possa riscattarlo. Per quanto riguarda Mario Gotze penso sia seguito da tutti i maggiori club europei. Mi auguro che la Roma riesca a prenderlo, ma anche qui la vedo davvero difficile come operazione in entrata”.

Schick tornerà alla Roma oppure verrà riscattato dal Lipsia?

“Il Lipsia ha già detto che certe cifre non può permettersele anche per altri giocatori che ha in prestito con diritto di riscatto. Ora non so se questa è una mossa di mercato oppure se sia vero. Viste le sue prestazioni in Germania, dove gioca nel ruolo che predilige, ritengo che sia un giocatore davvero importante. Personalmente spero che ritorni alla Roma”.

Intervista di Danilo Conforti

