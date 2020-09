Informazione online, crescita costante di Web365

Informazione online, nella classifica realizzata da Comescore si può notare come il network Web365 continui la sua crescita costante.

Continua a crescere il traffico internet in Italia. Infatti, secondo i dati resi noti da Comscore, l’informazione online ha avuto una crescita del 3% a luglio e del 5% rispetto a luglio del 2019. In particolare, i settori che hanno avuto un incremento maggiore, sono i servizi finanziari (+13%), l’e-commerce (+9%) e lo sport, cresciuto del +14% in termini di utenti e del 41% in termini di tempo speso.

Piccoli miglioramenti anche per i giornali online, che sono cresciuti del 2% rispetto a giugno e del 5% rispetto all’anno scorso. In questo settore particolare vanno meglio i giornali locali, che registrano un +9%. Spicca anche il dato sul settore dei motori, che registra un +13%.

Informazione online, avanza ancora Web365

Il network di cui fa parte anche AsRomalive.it, Web365, continua a scalare posizioni in classifica. Rispetto al mese scorso infatti, ha guadagnato un posto e adesso si trova settimo in graduatoria. In particolare i dati evidenziano un aumento dell’1% e 100.000 visitatori unici in più. Web365 riesce a tenersi alle spalle colossi dell’informazione, come Sky TG 24, Sky Sport, e il gruppo Gazzetta dello Sport. Una grande soddisfazione che premia il lavoro quotidianamente svolto, che di conseguenza viene anche apprezzato dagli utenti.

Al primo posto della classifica generale ritorna dopo tre mesi Citynews, che riesce a sbalzare dal trono Ciaopeople, l’editore di Fanpage.

Oltre a Asromalive.it, del network Web365 fanno parte anche altri siti sportivi come Calciomercato.it; Calciomercatoweb.it; Calciomercatonews.it,Amoreaquattrozampe.it;Chedonna.it; Checucino.it; Bloglive.it; Ck12.it; inews.it; Leggilo.org; Direttagoal.it; Interlive.it; Livescore24.it; Lalucedimaria.it; Juvelive.it; Napolicalciolive.it; Meteoweek.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Milanlive.it; Serieanews.com; Ricettasprint.it; Seriebnews.com; Newsnotizie.it; Youmovies.it; Viagginews.com; Universomamma.it e Yeslife.it.

