Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Costa 8 milioni

L’urgenza di intervenire nuovamente sul calciomercato è ormai chiara a tutti, società giallorossa compresa.

Tiago Pinto e José Mourinho stanno valutando in queste settimane i profili ideali per rinforzare la rosa capitolina, sempre con l’ultimo benestare dell’operazione di mercato che spetterà alla proprietà Friedkin.

Il primo rinforzo verrà fatto quasi sicuramente a centrocampo, dove da tempo lo Special One ha richiesto uno sforzo economico. Se per tutta l’estate scorsa il nome principale era stato Granit Xhaka, cheh a poi rinnovato con l’Arsenal, adesso il nome più gettonato è quello di Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione con il Borussia Monchengladbach. Nella folta lista del general manager portoghese però non c’è soltanto lo svizzero.

Calciomercato Roma, torna di moda il difensore

Un altro reparto potrebbe essere il terzino destro, visto che Mourinho continua a preferire l’adattato Roger Ibanez piuttosto che la riserva Bryan Reynolds oppure l’esubero Davide Santon. Nelle ultime ore però si parla di un nuovo rinforzo anche nel reparto centrale della difesa dove la Roma ha a disposizione ben quattro centrali: Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Marash Kumbulla e Chris Smalling, con quest’ultimo però che non garantisce continuità fisica. Proprio per questo non è escluso un intervento a gennaio in quel ruolo.

Secondo quanto riportato da ‘milliyet.com’, uno dei maggiori candidati a rinforzare la difesa giallorossa è Marcos do Nascimento Teixeira, conosciuto come Marcao. Il brasiliano classe ’96 viene valutato 8 milioni di euro. In questa stagione ha totalizzato 7 presenze con la maglia del club turco ed il suo contratto scade nel giugno 2024. La Roma ci pensa e potrebbe essere un’ottima soluzione non troppo costosa.